В Башкирии пенсионер зарезал молодого приятеля

Кристина ДЕЙНЕКО

Следователи задержали злоумышленника.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Следователи задержали 57-летнего жителя Туймазов. Он подозревается в убийстве своего приятеля. По версии правоохранителей, вечером 5 декабря, пенсионер выпивал у себя дома с 37-летним знакомым. Разгоряченные алкоголем товарищи начали ссорится. Хозяин схватил нож и нанес два удара опоненту в область шеи. Молодой мужчина скончался на месте.