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6 декабря, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пенсионер зарезал молодого приятеля// 06.12.2016
Следователи задержали злоумышленника.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Следователи задержали 57-летнего жителя Туймазов. Он подозревается в убийстве своего приятеля. По версии правоохранителей, вечером 5 декабря, пенсионер выпивал у себя дома с 37-летним знакомым. Разгоряченные алкоголем товарищи начали ссорится. Хозяин схватил нож и нанес два удара опоненту в область шеи. Молодой мужчина скончался на месте.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, мужчину хотят взять под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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