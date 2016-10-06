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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе воспитатели детского сада потеряли четырёхлетнего малыша

Константин КЛИМОВ // 06.10.2016
Четырёхлетний беглец был обнаружен на улицах города очевидцами.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, четырёхлетний мальчик был обнаружен в Уфе на улице Октябрьской революции очевидцами.

Мальчик гулял один, и никого из взрослых рядом не было. Сотрудники полиции, вызванные прохожими, доставили мальчика в отделение полиции и разыскали маму найдёныша. Как удалось выяснить инспекторам по делам несовершеннолетних, мальчик убежал из частного детского сада в центре столице. Судя по тому, что сотрудники детских садов не обращались за помощью в розыске ребёнка, они либо не заметили пропажи, либо пытались найти малыша самостоятельно.

Сотрудники полиции выясняют, как малыш смог покинуть дошкольное учреждение.  

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