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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

На трассе Сибай – Магнитогорск грузовик рухнул с моста на автокран

Константин КЛИМОВ // 06.10.2016
Грузовик сорвался со строящегося моста.

Фото: vk.com

На трассе Сибай – Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области грузовик «Mercedes» выехал на недостроенный мост и сорвался на стоящий внизу автокран. В результате аварии пострадали 62-летний водитель грузовика и его 44-летний пассажир. По предварительной версии, из-за плохой видимости водитель «Mercedesa» поздно заметил, что мост не достроен, и не успел остановиться перед «обрывом».

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