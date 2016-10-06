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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
На трассе Сибай – Магнитогорск грузовик рухнул с моста на автокран// 06.10.2016
Грузовик сорвался со строящегося моста.
Фото: vk.com
На трассе Сибай – Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области грузовик «Mercedes» выехал на недостроенный мост и сорвался на стоящий внизу автокран. В результате аварии пострадали 62-летний водитель грузовика и его 44-летний пассажир. По предварительной версии, из-за плохой видимости водитель «Mercedesa» поздно заметил, что мост не достроен, и не успел остановиться перед «обрывом».
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