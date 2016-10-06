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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Башкирские таможенники задержали 29 тысяч трусов// 06.10.2016
Сотрудники башкортостанской таможни задержали крупную партию детского белья.
29 тысяч детских маек и трусов задержали уфимские таможенники по подозрению в контрафакте.
- В адрес башкортостанской таможни поступило заявление от правообладателя товарного знака «Малыш», о предположительном нарушении получателем товара исключительного права на товарный знак и необходимости принятии мер по его защите, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что сейчас партия товара находится на хранении у таможенников, а информация, содержащаяся в заявлении, проверяется. В случае если она подтвердится получателя груза ждёт крупный штраф, а бельё будет конфисковано и уничтожено.
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