Башкирские таможенники задержали 29 тысяч трусов

Константин КЛИМОВ

Сотрудники башкортостанской таможни задержали крупную партию детского белья.

29 тысяч детских маек и трусов задержали уфимские таможенники по подозрению в контрафакте.

- В адрес башкортостанской таможни поступило заявление от правообладателя товарного знака «Малыш», о предположительном нарушении получателем товара исключительного права на товарный знак и необходимости принятии мер по его защите, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что сейчас партия товара находится на хранении у таможенников, а информация, содержащаяся в заявлении, проверяется. В случае если она подтвердится получателя груза ждёт крупный штраф, а бельё будет конфисковано и уничтожено.