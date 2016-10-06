В Башкирии закрыли подпольный спиртоводочный «завод»

Ольга КОРЗИК

Его руководителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

В поселке Максимовка Калининского района Уфы пресечена деятельность подпольных цехов по изготовлению алкоголя, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Задержание проводили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно сотрудниками УФСБ. В ходе обысков в помещении цехов было изъято около 14 тысяч литров спиртосодержащей продукции, изъяты резервуары для смешивания водно-спиртовой смеси, фильтрации, отстаивания и розлива готовой продукции общим объемом 15 000 литров, оборудование для закупоривания бутылок. По подозрению в причастности к деятельности данных цехов и складов задержано 10 жителей Уфы.

По данным следственного комитета по РБ, одному из них, 47-летнему уфимцу предъявлено обвинение в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до 6 лет лишения свободы.

По предварительной версии, мужчина «с целью совершения преступлений, связанных с хранением и сбытом спиртосодержащей жидкости, из корыстных побуждений» нашел гараж, где организовал цех для хранения и сбыта продукции. Со своими знакомыми он закупал некачественную спиртосодержащую продукцию, затем они разбавляли ее водой и продавали местным жителям по 350-600 рублей за пластиковый баллон объемом 5 литров.

19 июля этого года два баллона такого алкоголя за 700 руб коммерсанты продали переодетому сотруднику МВД, который передал эту жидкость на проверку экспертам. Последние установили, что «в составе данной жидкости содержатся токсические микропримеси: уксусный альдегид, метанол, ацетон», и она «не является водкой». Эксперты отметили, что данная «жидкость не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей и при использовании в пищевых целях», а ее употребление «представляет опасность для здоровья потребителей». В региональном следкоме отметили, что им известно еще о двух фактах сбыта данной продукции.