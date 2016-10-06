В Уфе полицейский, вымогавший у коммерсанта полмиллиона, уволен из МВД

Константин КЛИМОВ

Сотрудник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией был задержан при получении 200 тысяч рублей от местного коммерсанта.

В Уфе в августе оперативники ФСБ задержали сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при получении двухсот тысяч рублей от местного предпринимателя.

В материалах дела говорится, что полицейский и его сообщник требовали с коммерсанта полмиллиона рублей за прекращение проверок его фирмы и не привлечение хозяина к уголовной ответственности. Сегодня стало известно, что управление собственной безопасности МВД завершило проверку по данному факту, по её результатам принято решение о увольнении полицейского. Также его ждёт уголовная ответственность, а его руководство получит взыскания по службе.