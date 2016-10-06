|
6 октября, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Белебее задержали оборотня в прокурорских погонах// 06.10.2016
52-летняя жительница Белебея носила прокурорский китель и представлялась старшим советником юстиции/
В администрации города Октябрьского задержали женщину, сюда она пришла в наряде сотрудника прокуратуры с погонами полковника юстиции. Подвела самозванку маленькая деталь – петлицы, продетые в лацкан прокурорского кителя, отличались от уставных.
Как сообщает телеканал «Россия 1», женщина действительно работает в «Прокуратуре», именно так называется некоммерческая автономная организация, основной вид деятельности которой - «оказание содействия органам власти». И даже удостоверение имеется (на фото ниже). Но кому именно помогают псевдопрокуроры, не ясно, по крайней мере сотрудники правоохранительных органов о такой фирме услышали впервые.
Скорее всего такой маскарад нацелен на мошенничество в крупных размерах, возможно, лжепрокурор посещала местных предпринимателей и обещала решить их проблемы за вознаграждение.
Как бы то ни было, сейчас фирму ожидает судебный процесс, в котором настоящие прокуроры потребовали пресечь незаконную деятельность «коллег». А на саму Татьяну Волкову составлены административные протоколы за незаконное ношение формы и знаков отличия, её ждут крупные штрафы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главрача ГКБ № 18
06.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Белебее задержали оборотня в прокурорских погонах
06.10.2016 // ПУЛЬС
Аэропорт «Уфа» готовится к переходу на осенне-зимнее расписание
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как выглядит уфимский долгострой за день до открытия
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе сегодня до вечера будет перекрыто движение в центре города
06.10.2016 // ПОЛЕЗНО
В ОНФ разработали памятку для пострадавших от коллекторов
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте