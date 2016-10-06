В Белебее задержали оборотня в прокурорских погонах

Константин КЛИМОВ

52-летняя жительница Белебея носила прокурорский китель и представлялась старшим советником юстиции/

В администрации города Октябрьского задержали женщину, сюда она пришла в наряде сотрудника прокуратуры с погонами полковника юстиции. Подвела самозванку маленькая деталь – петлицы, продетые в лацкан прокурорского кителя, отличались от уставных.

Как сообщает телеканал «Россия 1», женщина действительно работает в «Прокуратуре», именно так называется некоммерческая автономная организация, основной вид деятельности которой - «оказание содействия органам власти». И даже удостоверение имеется (на фото ниже). Но кому именно помогают псевдопрокуроры, не ясно, по крайней мере сотрудники правоохранительных органов о такой фирме услышали впервые.

Скорее всего такой маскарад нацелен на мошенничество в крупных размерах, возможно, лжепрокурор посещала местных предпринимателей и обещала решить их проблемы за вознаграждение.

Как бы то ни было, сейчас фирму ожидает судебный процесс, в котором настоящие прокуроры потребовали пресечь незаконную деятельность «коллег». А на саму Татьяну Волкову составлены административные протоколы за незаконное ношение формы и знаков отличия, её ждут крупные штрафы.