В Башкирии водитель пикапа выехал на встречку и протаранил легковушку

06.10.2016

В Уфе полицейский, вымогавший у коммерсанта полмиллиона, уволен из МВД Сотрудник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией был задержан при получении 200 тысяч рублей от местного коммерсанта.

06.10.2016

В Белебее задержали оборотня в прокурорских погонах 52-летняя жительница Белебея носила прокурорский китель и представлялась старшим советником юстиции/

30.09.2016

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе Сотрудники службы безопасности задержали 135 членов этнической организованной преступной группы.