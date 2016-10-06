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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии водитель пикапа выехал на встречку и протаранил легковушку// 06.10.2016
Авария с одним погибшим произошла на трассе Уфа-Янаул.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Лобовое столкновение произошло в Благовещенском районе на 74 километре трассы Уфа – Янаул вчера вечером.
Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, 29-летний уфимец за рулём пикапа Toyota Hilux выехал на встречную полосу и столкнулся с «Богданом». В результате аварии водители обоих автомобилей с тяжёлыми травмами доставлены в больницу, а вот пассажира легковушки спасти не удалось. 22-летний парень умер до приезда врачей.
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