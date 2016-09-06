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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Следователи Башкирии ищут мать выброшенного на свалку младенца

Злата ЗУКОВИЧ // 06.09.2016
Правоохранительные органы просят откликнуться всех, кому что-либо известно о случившемся.

Фото: om-saratov.ru

В Уфе 27 августа днем  на городской свалке рядом с поселком Новые Черкассы обнаружили тело новорожденного мальчика. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются предполагаемые родители младенца. По данному факту, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти младенца.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о случившемся и тех, кто обладает какими-то сведениями о матери младенца, сообщить в следственный отдел по адресу: Уфа, улица Рихарда Зорге, 19/1, либо по телефонам: 8 (347) 282-02-43, 282-02-67, 8-927-925-32-82, либо в ОУР ОМВД по Уфимскому району: 8(347) 279-46-16, 8-917-767-27-26.

Также в следкоме просят  обратить внимание на женщин, которые до 27 августа ходили беременными и сейчас таковыми не являются, при этом новорожденные у них отсутствуют.

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