В Уфе вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции

Константин КЛИМОВ

Преступление было совершено ещё в 2013 году, бывший полицейский вину не признал.

Фото: Кристина Дейнеко

Как установили сотрудники следственного комитета и отдела собственной безопасности МВД, в 2013 году Рустам Хазиев, получил от директора коммерческой фирмы 300 тысяч рублей за закрытие уголовного дела по факту мошенничества.

После выявления данного факта руководством МВД по РБ была назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы были преданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Суд признал его виновным в совершении мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Бывший полицейский приговорён к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 70 тысяч рублей.