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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе пьяный водитель въехал в толпу пешеходов

Константин КЛИМОВ // 06.09.2016
Трагедия произошла вечером в понедельник в центре Уфы.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Как сообщили агентству «Медиакорсеть» в пресс-службе уфимского управления ГИБДД, водитель автомобиля «FORD» двигался по улице Чехова. В районе дома №95 водитель сбил четырёх человек, двигавшихся в попутном направлении по обочине.

- В результате наезда пешеходы: двое мужчин и две женщины - с многочисленными травмами доставлены в больницу, - рассказали в ГИБДД.

Водитель попытался скрыться, но благодаря очевидцам, сообщившим приметы автомобиля в полицию, был задержан силами сотрудников ДПС. На момент задержания водитель был пьян. 

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