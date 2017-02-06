Видео: Лобовое столкновение на трассе в Башкирии попало в объектив

07.02.2017

Уфимец зарубил топором своего свата Трагедия произошла в одном из дачных кооперативов под Уфой.

07.02.2017

В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом Мужчина высадил девушку по указанному адресу и стал свидетелем нападения, вступившись за пассажирку, сам оказался в больнице.