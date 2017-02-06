|
8 февраля, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: Лобовое столкновение на трассе в Башкирии попало в объектив// 06.02.2017
Авария произошла на трассе Павловка-Благовещенск.
Лобовое столкновение на трассе Павловка-Благовещенск попало в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как KIA RIO заносит и машина выезжает на «встречку» перед кроссовером. К сожалению, столкновения избежать не удалось, благо, серьёзно никто не пострадал.
Видео: Afonco Quinto/Youtube.com
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии
07.02.2017 // ПЕРСОНА
Пять историй про первого президента Башкирии
07.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов
07.02.2017 // ПУЛЬС
МУЭТ Уфы могут объединить с «Башавтотрансом»
07.02.2017 // СПОРТ
Уфа проведет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу
07.02.2017 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов назначил главного по кадрам в свою администрацию
07.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения
07.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: Нам нужно активизировать работу в социальных сетях
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте