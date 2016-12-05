В Башкирии в ДТП погибло два человека

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Трагедии произошли в минувшие выходные.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе

Прошедшая суббота для жителя Туймазов оказалась трагичной. Утром, в соседнем Буздякском районе на 1369-ом километре дороги, 32-летний автомобилист сбил 45-летнюю женщину. По словам мужчины она внезапно выбежала на дорогу. Переход дороги в неположенном месте стоил ей жизни.

В минувшее воскресенье еще одна трагедия произошла на трассе в Туймазинском районе. 32-летний водитель "Doninvest Assol" выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом "VOLVO FH-NRUCK". Водитель легковушки погиб.