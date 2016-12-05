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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мать с годовалым малышом попали в ДТП// 05.12.2016
Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря.
Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе
Накануне вечером в Уфе недалеко от дома №13 по улице Октябрьской Революции произошло ДТП. По предварительным данным 32-летний водитель "Volkswagen Jetta", при повороте столкнулся с "Ford Focus". Машина ехала по своей полосе.
В аварии постадали люди, кто находился в "Volkswagen Jetta", женщина с годовалым малышом были госпитализированы.
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