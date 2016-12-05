В Уфе мать с годовалым малышом попали в ДТП

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе

Накануне вечером в Уфе недалеко от дома №13 по улице Октябрьской Революции произошло ДТП. По предварительным данным 32-летний водитель "Volkswagen Jetta", при повороте столкнулся с "Ford Focus". Машина ехала по своей полосе.

В аварии постадали люди, кто находился в "Volkswagen Jetta", женщина с годовалым малышом были госпитализированы.