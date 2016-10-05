Автобус Екатеринбург – Уфа на скорости столкнулся с трактором

Константин КЛИМОВ

На момент аварии в салоне автобуса находилось 16 пассажиров.

Фото: youtube.com

Авария произошла неподалёку от города Красноуфимск Свердловской области утром четвёртого октября. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, авария произошла из-за плохой видимости и невнимательности водителя.

- 33-летний водитель автобуса «НефАЗ» не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с двигающимся впереди экскаватором-погрузчиком «Hidromek», под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии водитель погрузчика получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом четырёх рёбер, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии многотонный экскаватор пробил отбойник и вылетел с трассы в кювет.

К счастью, все пассажиры рейсового «Нефаза» были пристёгнуты ремнями безопасности, и никто не пострадал.