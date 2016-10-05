5 октября, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Автобус Екатеринбург – Уфа на скорости столкнулся с трактором

Константин КЛИМОВ // 05.10.2016
На момент аварии в салоне автобуса находилось 16 пассажиров.

Фото: youtube.com

Авария произошла неподалёку от города Красноуфимск Свердловской области утром четвёртого октября. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, авария произошла из-за плохой видимости и невнимательности водителя.

 - 33-летний водитель автобуса «НефАЗ» не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с двигающимся впереди экскаватором-погрузчиком «Hidromek», под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии водитель погрузчика получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом четырёх рёбер, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии многотонный экскаватор пробил отбойник и вылетел с трассы в кювет.

К счастью, все пассажиры рейсового «Нефаза» были пристёгнуты ремнями безопасности, и никто не пострадал.  

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

05.10.2016
Заживо похороненный: рабочего «Кроношпана» с головой засыпало землёй
В Уфе сотрудника завода, отправившегося закапывать траншею, завалило несколькими тоннами земли.

05.10.2016
В Башкирии приостановили деятельность центра для наркоманов и алкоголиков
Учреждение находилось в частном доме, там нарушались правила пожарной безопасности.

04.10.2016
В Башкирии дети отравились в кабинете химии
Сейчас состояние ребят удовлетворительное.

04.10.2016
В России ослепли девять человек после укола препаратом «Авастин»
Как выяснили "Новые известия", Росздравнадзор пять лет назад предупреждал, что такие случаи уже были.

04.10.2016
В Башкирии пожизненно посадили убийцу троих человек
Мужчина был ранее неоднократно судим.

04.10.2016
В Уфе объявили в розыск председателя ЖСК «Дуслык-Строй»
Мужчина похитил деньги пайщиков и скрылся, заявили в прокуратуре.

04.10.2016
В Уфе прокуратура заблокировала 28 сайтов по продаже алкоголя
Доступ к сайтам имели все, включая несовершеннолетних.

03.10.2016
В Башкирии в колонию отправится водитель, севший за руль пьяным
Ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение.

03.10.2016
В Уфе объявили в розыск насильника
У него есть татуировка на шее.

30.09.2016
В Башкирии парень два раза попался за угон одного и того же автомобиля
Житель Стерлитамакского района пойдёт под суд за угоны в нетрезвом состоянии

30.09.2016
В Башкирии пьяный сотрудник ритуального агентства угнал катафалк
Пьяный бирянин не повредил ни одного надгробия, отметили полицейские

30.09.2016
В Уфе возбудили уголовное дело по факту отравления в ресторане «Альпенхоф»
В августе там 24 человека заразились сальмонеллезом.

30.09.2016
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе
Сотрудники службы безопасности задержали 135 членов этнической организованной преступной группы.

30.09.2016
МВД Башкирии опровергло вирусную информацию о готовящихся в Уфе терактах
В социальных сетях появились сообщения о готовящихся в нескольких городах России терактах

29.09.2016
В Башкирии задержали пьяного водителя маршрутки
В салоне автобуса находилось 10 пассажиров

29.09.2016
СКР начал проверку по факту избиения ребёнка в уфимском детском саду
Ребёнок был наказан за разговоры во время обеда

29.09.2016
В Башкирии устанавливают личность мужчины, погибшего под колёсами большегруза
Трагедия произошла на трассе Магнитогорск – Ира

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"