|
5 октября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Автобус Екатеринбург – Уфа на скорости столкнулся с трактором// 05.10.2016
На момент аварии в салоне автобуса находилось 16 пассажиров.
Фото: youtube.com
Авария произошла неподалёку от города Красноуфимск Свердловской области утром четвёртого октября. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, авария произошла из-за плохой видимости и невнимательности водителя.
- 33-летний водитель автобуса «НефАЗ» не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с двигающимся впереди экскаватором-погрузчиком «Hidromek», под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии водитель погрузчика получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом четырёх рёбер, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии многотонный экскаватор пробил отбойник и вылетел с трассы в кювет.
К счастью, все пассажиры рейсового «Нефаза» были пристёгнуты ремнями безопасности, и никто не пострадал.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В минэкономразвития Башкирии объяснили, почему сократят койки в больницах
05.10.2016 // СПОРТ
«Башнефть» продолжит финансирование шашечного клуба
05.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии осенью этого года в армию будет призвано более 6 тысяч человек
05.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Шашечный клуб «Башнефть» может остаться без главного учредителя
05.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе подросток погиб, выпав из окна
05.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев рекомендовал депутатам не устраивать родственников на госслужбу
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте