Заживо похороненный: рабочего «Кроношпана» с головой засыпало землёй

Константин КЛИМОВ

В Уфе сотрудника завода, отправившегося закапывать траншею, завалило несколькими тоннами земли.

Фото: Youtube.com

Завод «Кроношпан», который строился в Уфе под аккомпанемент протестных акций, вновь в центре внимания. На этот раз из-за трагического случая, произошедшего на заводе.

Как сообщает телеканал «Россия 1», двадцатитрехлетний работник получил задание закопать траншею, но сам оказался под землёй. Грунт осыпался, когда работник спустился в вырытую яму, в результате обвала его засыпало с головой.

После того как его смогли достать из-под земли, оказалось, что у молодого парня сломаны рёбра и ключица, и он получил серьёзные ожоги обеих ног. Работника доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, сейчас его жизни ничего не угрожает. Тем не менее мама пострадавшего Гузель Гизатуллина беспокоится за здоровье своего сына. По её словам, ему задерживали зарплату, и теперь она не знает, где взять деньги на лечение сына. Руководство предприятия пока воздерживается от комментариев, известно лишь то, что сейчас на заводе идёт внутренняя проверка.

В местной гострудинспекции сообщили, что они знают о происшествии на заводе, сейчас по данному факту проводится проверка. Также в ведомстве уточнили, что пострадавший является сотрудником подрядной организации, нанятой для производства работ на территории завода.