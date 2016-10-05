|
5 октября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Заживо похороненный: рабочего «Кроношпана» с головой засыпало землёй// 05.10.2016
В Уфе сотрудника завода, отправившегося закапывать траншею, завалило несколькими тоннами земли.
Фото: Youtube.com
Завод «Кроношпан», который строился в Уфе под аккомпанемент протестных акций, вновь в центре внимания. На этот раз из-за трагического случая, произошедшего на заводе.
Как сообщает телеканал «Россия 1», двадцатитрехлетний работник получил задание закопать траншею, но сам оказался под землёй. Грунт осыпался, когда работник спустился в вырытую яму, в результате обвала его засыпало с головой.
После того как его смогли достать из-под земли, оказалось, что у молодого парня сломаны рёбра и ключица, и он получил серьёзные ожоги обеих ног. Работника доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, сейчас его жизни ничего не угрожает. Тем не менее мама пострадавшего Гузель Гизатуллина беспокоится за здоровье своего сына. По её словам, ему задерживали зарплату, и теперь она не знает, где взять деньги на лечение сына. Руководство предприятия пока воздерживается от комментариев, известно лишь то, что сейчас на заводе идёт внутренняя проверка.
В местной гострудинспекции сообщили, что они знают о происшествии на заводе, сейчас по данному факту проводится проверка. Также в ведомстве уточнили, что пострадавший является сотрудником подрядной организации, нанятой для производства работ на территории завода.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии осенью этого года в армию будет призвано более 6 тысяч человек
05.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Шашечный клуб «Башнефть» может остаться без главного учредителя
05.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе подросток погиб, выпав из окна
05.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев рекомендовал депутатам не устраивать родственников на госслужбу
04.10.2016 // ПЕРСОНА
Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области
04.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» по буллитам
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте