В Башкирии приостановили деятельность центра для наркоманов и алкоголиков

Ольга КОРЗИК

Учреждение находилось в частном доме, там нарушались правила пожарной безопасности.

Суд Буздякского района Башкирии вынес решение о приостановлении деятельности реабилитационного центра автономной некоммерческой организации Центр социальной адаптации для людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Галатея», сообщает прокуратура республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что центр, где лечились 12 пациентов, находился в частном доме, в то время как использование жилого фонда для осуществления указанной деятельности не допускается. Также в учреждении нарушались правила пожарной безопасности: в комнатах не было систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, плана эвакуации, здание центра не было оборудовано молниезащитой, а во дворе отсутствовал пожарный гидрант.

- Учитывая, что пребывание в данном учреждении граждан было небезопасно для их жизни и здоровья, прокурор района в судебном порядке потребовал приостановить его незаконную деятельность, - сообщили в прокуратуре.

Руководство центра попробовало оспорить решение районного суда в вышестоящей инстанции, но Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы.

Напомним, 15 марта в Стерлитамаке в подобном реабилитационном центре сгорели сразу 12 пациентов, из-за того, что в ходе пожара в центре в выходной день они оказались заперты и выбраться из горящего здания самостоятельно не смогли.