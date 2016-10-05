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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии приостановили деятельность центра для наркоманов и алкоголиков// 05.10.2016
Учреждение находилось в частном доме, там нарушались правила пожарной безопасности.
Суд Буздякского района Башкирии вынес решение о приостановлении деятельности реабилитационного центра автономной некоммерческой организации Центр социальной адаптации для людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Галатея», сообщает прокуратура республики.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что центр, где лечились 12 пациентов, находился в частном доме, в то время как использование жилого фонда для осуществления указанной деятельности не допускается. Также в учреждении нарушались правила пожарной безопасности: в комнатах не было систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, плана эвакуации, здание центра не было оборудовано молниезащитой, а во дворе отсутствовал пожарный гидрант.
- Учитывая, что пребывание в данном учреждении граждан было небезопасно для их жизни и здоровья, прокурор района в судебном порядке потребовал приостановить его незаконную деятельность, - сообщили в прокуратуре.
Руководство центра попробовало оспорить решение районного суда в вышестоящей инстанции, но Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы.
Напомним, 15 марта в Стерлитамаке в подобном реабилитационном центре сгорели сразу 12 пациентов, из-за того, что в ходе пожара в центре в выходной день они оказались заперты и выбраться из горящего здания самостоятельно не смогли.
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