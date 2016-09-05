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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уфимский педофил получил 13 лет строгого режима// 05.09.2016
А на директора интерната за попытку скрыть преступление заведено уголовное дело.
Сентябрьской ночью 2015 года пьяный Ишмухаметов проник в школу-интернат для слабовидящих детей, где под видом охранника зашел в комнату со спящими воспитанницами. Он лег в кровать к 9-летней девочке и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Свою вину в совершении преступления мужчина признал.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Директор интерната попытался скрыть преступление, за что на него возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Укрывательство преступления».
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