Уфимский педофил получил 13 лет строгого режима

Злата ЗУКОВИЧ

А на директора интерната за попытку скрыть преступление заведено уголовное дело.

Сентябрьской ночью 2015 года пьяный Ишмухаметов проник в школу-интернат для слабовидящих детей, где под видом охранника зашел в комнату со спящими воспитанницами. Он лег в кровать к 9-летней девочке и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Свою вину в совершении преступления мужчина признал.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Директор интерната попытался скрыть преступление, за что на него возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Укрывательство преступления».