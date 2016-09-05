В Салавате студент колледжа создал подпольное казино

Ольга КОРЗИК

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: wikipedia.org

В Салаватский городской суд передано уголовное дело в отношении студента местного индустриального колледжа 18-летнего Руслана Ишембитова.

Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. Следствие считает, что в мае этого года он купил в Москве у неустановленных лиц игровое оборудование и разместил его в арендованной квартире на окраине Салавата.

- В течение месяца в квартире незаконно проводились азартные игры, которые принесли организатору прибыль в размере свыше 650 тыс рублей. Пропускной режим и порядок в подпольном казино обеспечивал специально нанятый сотрудник, - сообщили в прокуратуре.

Деятельность игорного клуба была пресечена в июне этого года.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.