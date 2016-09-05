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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Салавате студент колледжа создал подпольное казино// 05.09.2016
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: wikipedia.org
В Салаватский городской суд передано уголовное дело в отношении студента местного индустриального колледжа 18-летнего Руслана Ишембитова.
Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. Следствие считает, что в мае этого года он купил в Москве у неустановленных лиц игровое оборудование и разместил его в арендованной квартире на окраине Салавата.
- В течение месяца в квартире незаконно проводились азартные игры, которые принесли организатору прибыль в размере свыше 650 тыс рублей. Пропускной режим и порядок в подпольном казино обеспечивал специально нанятый сотрудник, - сообщили в прокуратуре.
Деятельность игорного клуба была пресечена в июне этого года.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления.
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