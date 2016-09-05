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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили директора "БашСтроя" за обман дольщиков// 05.09.2016
Он отправится в колонию на 7 лет.
Салаватский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора ООО «СУ» ОАО «Башхимремонт» и ООО «БашСтрой» 52-летнего Радика Кайгулова, сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.
Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что с 2010 по 2014 годы Кайгулов продавал гражданам квартиры в строящихся домах в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Клиентов он привлекал заниженными ценами на жилье. На самом деле он не имел никаких прав на эту недвижимость – она принадлежала другим застройщикам. Кроме этого Кайгулов похищал деньги путем двойной продажи квартир.
Также, в 2012 году он арендовал землю на ул. Артема в Стерлитамаке и, не имея разрешения на строительство, стал продавать гражданам квартиры в несуществующем 9-этажном доме, который якобы намеревался возвести в кратчайшие сроки, сообщили в прокуратуре.
Ущерб, который он нанес 158 потерпевшим, оценен в сумму 190 млн руб.
Во время следствия он попытался скрыться от правоохранительных органов, однако его задержали в Уфе. На его жилой дом в Стерлитамакском районе, гараж, офисное помещение и автомобиль марки «BMW Х5М» наложен арест.
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