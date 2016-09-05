5 сентября, понедельник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии завели уголовное дело по факту сбитой насмерть школьницы

Злата ЗУКОВИЧ // 05.09.2016
Водитель грузовика пойдет под суд за наезд на двух девочек.

Сотрудники отдела МВД по Альшеевскому району завели уголовное дело на водителя «Камаза», который наехал на двух школьниц, переходивших дорогу рядом с «зеброй».

Напомним, что около часа дня 2 сентября в Раевке 9-летняя школьница погибла под колесами грузовика. 30-летний водитель из Белебея сбил двух девочек, в результате чего старшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, а младшая скончалась на месте.

Жители села Раевка были шокированы произошедшим — они перекрыли часть дороги, требуя установить светофор и обеспечить безопасное движение. Митинг шел не дольше часа, люди разошлись только после разговоров с главой поселения. Как оказалось, местные жители просят власти установить светофор уже не первый год.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена экспертиза для установления технического состояния автомобиля.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

05.09.2016
В Салавате студент колледжа создал подпольное казино
Ему грозит до двух лет лишения свободы.

02.09.2016
В Уфе директора управляющей компании наказали за необоснованный рост платежей
Его компания при расчете платежей в два раза завышала площадь принадлежащих жильцам помещений.

02.09.2016
Двоих уфимок осудили за удушение женщины ремнем из-за квартиры
Одна из подсудимых так пыталась решить свой жилищный вопрос.

02.09.2016
В Уфе осудили мужчину, угнавшего троллейбус
Обвиняемый угнал тролейбус, чтобы добраться до дома.

02.09.2016
В Башкирии убит редактор районной газеты
Найдено тело пропавшего несколько дней назад редактора газеты «Звезда».

02.09.2016
В Уфе банковские мошенники поживились на 2,6 миллиона рублей
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение.

01.09.2016
В Башкирии преподаватель изнасиловал свою ученицу
Потерпевшая молчала несколько месяцев.

01.09.2016
В Уфе продавец амфетамина предстанет перед судом
Один из членов организованной преступной группировки отправится в суд.

01.09.2016
В Башкирии осудили «черного лесоруба»
Он незаконно вырубил около 600 сосен и берез.

31.08.2016
В Башкирии завели первое уголовное дело по выборам
За порчу баннеров одного из кандидатов «Единой России» виновному может грозить два года лишения свободы.

30.08.2016
В Уфе оштрафовали начальника ЖЭУ за сломанную руку мальчика
Он не организовал очистку кровли дома от снега и наледи, в результате пострадали дети.

30.08.2016
Главу администрации Агидели отправили в отставку
Исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель по экономике Фанис Гильванов.

29.08.2016
Башкирские полицейские выясняют обстоятельства массовой драки
По сообщениям очевидцев в потасовке приняли участие более 90 человек.

29.08.2016
В Башкирии прокуратура вернула 93 гектара земли в муниципальную собственность
Мусоросортировочный завод на этой территории так и не построили.

28.08.2016
В Башкирии ищут маньяка-педофила
Мужчина подозревается в насилии над 7-летней девочкой и в ряде подобных преступлений.

26.08.2016
В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию
Женщина зверски убила малыша, пока родители мылись в бане.


5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"