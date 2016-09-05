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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели уголовное дело по факту сбитой насмерть школьницы// 05.09.2016
Водитель грузовика пойдет под суд за наезд на двух девочек.
Сотрудники отдела МВД по Альшеевскому району завели уголовное дело на водителя «Камаза», который наехал на двух школьниц, переходивших дорогу рядом с «зеброй».
Напомним, что около часа дня 2 сентября в Раевке 9-летняя школьница погибла под колесами грузовика. 30-летний водитель из Белебея сбил двух девочек, в результате чего старшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, а младшая скончалась на месте.
Жители села Раевка были шокированы произошедшим — они перекрыли часть дороги, требуя установить светофор и обеспечить безопасное движение. Митинг шел не дольше часа, люди разошлись только после разговоров с главой поселения. Как оказалось, местные жители просят власти установить светофор уже не первый год.
Как сообщили в пресс-службе МВД, на водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена экспертиза для установления технического состояния автомобиля.
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