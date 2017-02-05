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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пассажирку автобуса оштрафовали за оскорбление// 05.02.2017
Женщина заплатит 1000 рублей за нецензурные выражения.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В Туймазах, в суде, 30-летняя местная жительница признана виновной за оскорбление в автобусе. Как стало известно правоохранителям, то во время поездки в маршрутном такси, две женщины что-то не поделили. В результате ссоры одна из них начала оскорблять оппонентку. Используя при этом нецензурные слова.
Оскорбленная обратилась в прокуратуру, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушительницу приговорили к штрафу в 1 000 рублей.
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