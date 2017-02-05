В Башкирии пассажирку автобуса оштрафовали за оскорбление

Кристина ДЕЙНЕКО

Женщина заплатит 1000 рублей за нецензурные выражения.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Туймазах, в суде, 30-летняя местная жительница признана виновной за оскорбление в автобусе. Как стало известно правоохранителям, то во время поездки в маршрутном такси, две женщины что-то не поделили. В результате ссоры одна из них начала оскорблять оппонентку. Используя при этом нецензурные слова.

Оскорбленная обратилась в прокуратуру, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушительницу приговорили к штрафу в 1 000 рублей.