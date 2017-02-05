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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии изъяли очередную партию контрафактного спиртного// 05.02.2017
Вся продукция пройдет экспертизу.
Фото: pixabay.com
Полицейские Башкирии изъяли в Кугарчинском и Мелеузовском районах алкоголь без лицензии. Предприимчивые жители незаконно реализовали спиртосодержащую продукцию. Всего изъято более десяти литров алкогольной продукции.
В отношении 54-летней женщины, которая является хозяйкой дома, составлен административный протокол. Весь изъятый товар направлен на экспертизу.
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