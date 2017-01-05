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6 января, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Стала известна причина смерти женщины в уфимском цирке// 05.01.2017
Женщина умерла от разрыва аорты
Стали известны результаты вскрытия тела умершей в уфимском цирке уфимки, патологоанатомы установили разрыв аорты.
- Причина смерти разрыв аорты. Представляете мгновенная смерть, а ребята её интубировали отчаянно 40 минут, - рассказывают близкие умершей.
Напомним, трагедия случилась 3 января, на представлении в уфимском цирке. Молодой женщине стало плохо, и она упала на пол в одной из зрительских лож. Её попытались реанимировать очевидцы, но не смотря на непрямой массаж сердца, спасти женщину не удалось. За происходящим наблюдал ребёнок, пришедший на представление вместе с женщиной. Позже выяснилась и личность умершей, ей оказалась Альбина Ахметова, а ребёнок её племянник. Однако сама Альбина тоже мама, дома её ждал малыш, которому всего год и три месяца.
Позже родственники умершей обратились за помощью к неравнодушным и объявили сбор средств на похороны и содержание ребёнка, которого судя по всему теперь будут воспитывать родные девушки. За сутки удалось собрать более 25 тысяч рублей.
Похороны умершей состоятся сегодня в 13:00 по уфимскому времени.
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