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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Трое жителей Башкирии погибли в ДТП с участием автобуса в Тюменской области// 05.01.2017
Авария произошла в полночь на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.
По предварительным данным автомобиль «Daewoo Nexia» в условиях сильного снегопада выехал на встречную полосу где столкнулся с рейсовым автобусом.
- В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина, - сообщили в управлении ГИБДД по региону.
После столкновения автобус отбросило на обочину, и он опрокинулся на бок. Среди пассажиров автобуса пострадали 15 человек.
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