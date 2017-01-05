Трое жителей Башкирии погибли в ДТП с участием автобуса в Тюменской области

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в полночь на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

По предварительным данным автомобиль «Daewoo Nexia» в условиях сильного снегопада выехал на встречную полосу где столкнулся с рейсовым автобусом.

- В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина, - сообщили в управлении ГИБДД по региону.

После столкновения автобус отбросило на обочину, и он опрокинулся на бок. Среди пассажиров автобуса пострадали 15 человек.