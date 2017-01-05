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6 января, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: На трассе в Башкирии грузовик протаранил легковушку// 05.01.2017
Последствия ДТП снял очевидец происшествия
Вчера, четвёртого января, на трассе Чишмы – Давлеканово произошло столкновение фуры и легковушки, как сообщают очевидцы большегруз «догнал» легковушку. В аварии пострадали четыре человека, трое из них получили лёгкие травмы, а вот 12-летнюю пассажирку легковушки доставили в реанимацию.
В аварии могло бы быть больше пострадавших, так как после столкновения прицеп грузовика развернуло, и он перегородил встречную полосу, где в этот момент ехала отечественная «Lada», водитель успел среагировать и съехал в кювет.
Подробности ДТП и состояние пострадавшей уточняются.
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