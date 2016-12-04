Из Мелеуза на Чёрное море: 51-летний мошенник собрал деньги и убежал

Ренат ЛИТВИНОВ

Мужчина собрал предоплату за стройматериалы и "ушел с радаров"

Оперативники угрозыска Мелеуза нашли на Черном море мужчину, который собрал с двадцати земляков предоплату за стройматериалы и убежал с деньгами. Он обещал строительные материалы недорого и в любом объеме, брал с доверчивых земляков предоплату от 20 до 100 тыс. рублей. Однако после получения денег свои обещания не выполнял, а потом и вовсе ушел с радаров.

Сотрудники угрозыска узнали, что 51-летний мужчина нигде не работает, собрал в сумме несколько сотен тысяч рублей и уехал на черноморское побережье. За ним пришлось отрядить специальную группу оперативников. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, сотрудники полиции ищут других доверчивых земляков.