За остановкой "Спортивная" в Уфе нашли игорный дом

Ренат ЛИТВИНОВ

В ходе спецоперации изъяли восемь моноблоков электронного казино

Фото: Google Map

Сотрудники полиции обнаружили в Уфе нелегальный игорный дом, который располагался на виду у всего города - за остановкой Спортивная, близ магазина Оружие, в "стеклянном" офисного вида здании по адресу Проспект Октября, 54а. В ходе операции изъято восемь моноблоков электронного казино. Полицейские проводят проверку.