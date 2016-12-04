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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
За остановкой "Спортивная" в Уфе нашли игорный дом// 04.12.2016
В ходе спецоперации изъяли восемь моноблоков электронного казино
Фото: Google Map
Сотрудники полиции обнаружили в Уфе нелегальный игорный дом, который располагался на виду у всего города - за остановкой Спортивная, близ магазина Оружие, в "стеклянном" офисного вида здании по адресу Проспект Октября, 54а. В ходе операции изъято восемь моноблоков электронного казино. Полицейские проводят проверку.
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