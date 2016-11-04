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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Белорецке ищут пропавшего Артема Пугачева

Разиф АБДУЛЛИН // 04.11.2016
Парень пропал при весьма странных обстоятельствах, утверждают родные.

Фото: соцсети

- Пропал парень в районе Белорецка, зовут Пугачев Артем, 18 лет, - такое сообщение появилось в соцсетях. – Последнее, что он успел сказать по телефону, что какие-то люди затолкали его в машину и выкинули в лесу, сказал , что он под каким-то мостом, рядом речка или пруд, и что ему холодно, больше никаких новостей не было.

- В полицию написали заявление, по любой информации звоните на номер 8-927-6366-754 Лидия или 8-964-956-1720 Света, - сообщили авторы поста.

Как выяснили журналисты ufa.kp.ru, пропавший Артем Пугачев – родом из Сибая,  31 октября он уехал в Белорецк, и должен был вернуться оттуда вечером, но не смог.

- На следующий день мы выслали сыну деньги на дорогу, а позже он позвонил, сказал, что его преследуют ребята в военной одежде, - рассказала изданию Лидия, мама пропавшего юноши. – Периодически Артем выключал телефон, последний раз мы говорили с ним ночью, он сказал, что преследователи схватили его, провели через какой-то КПП, и гоняли по полигону. Перед тем, как сел телефон, сын сказал, что сидит под мостом, рядом он видел озеро и лес.

Приметы: рост 180 см, худощавый, смуглый, темные волосы. Был одет: черный пуховик, синие джинсы, черные кроссовки с белой полосой, шапка серо-синего цвета. При себе: рюкзак болотного цвета, сотовый телефон белый, паспорт.

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