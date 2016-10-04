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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии дети отравились в кабинете химии

Злата ЗУКОВИЧ // 04.10.2016
Сейчас состояние ребят удовлетворительное.

Пятеро учащихся школы №1 в Бирске обратились в больницу с отравлением после посещения кабинета химии. По этому факту Бирская межрайонная прокуратура вместе со специалистами Управления Роспотребнадзора организовала проверку.

По предварительным данным, детей завели в класс химии после урока физкультуры. Через некоторое время нескольким учащимся стало плохо. Детей госпитализировали с подозрением на отравление неясной этиологии в детское отделение. Сейчас состояние учащихся удовлетворительное и стабильное.

 - Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в классе и школе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. - В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников школы в части обеспечения условий безопасного пребывания детей в образовательной организации.

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