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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В России ослепли девять человек после укола препаратом «Авастин»// 04.10.2016
Как выяснили "Новые известия", Росздравнадзор пять лет назад предупреждал, что такие случаи уже были.
Фото: twitter.com
30 сентября следственный комитет и минздрав России начали проверку НИИ Гельмгольца после того, как девять пациентов утратили зрение, делая уколы препаратом «Авастин» от расслоения сетчатки, сообщают «Новые известия».
Как выяснило издание, Росздравнадзор в 2011 году обнародовал письмо, в котором представители компании «Ф. Хоффманн - Ля Рош. Лтд. (Roche)» уже проинформировали врачей о том, что препарат "Авастин" не зарегистрирован для применения при офтальмологических заболеваниях и предназначен для лечения раковых больных.
Представители Roche тогда рассказали о том, что в штате Флорида на территории Майами были выявлены случаи полной или почти полной слепоты после инъекций «Авастином» 12 пациентам. После уколов у пациентов развилась инфекция. Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств, а также представители здравоохранения штата Флорида продолжают выяснять точную причину инфицирования.
В минздраве пока что сомневаются в том, что девять пациентов ослепли именно после инъекций "Авастином". В данный момент идет проверка и выясняются причины происшедшего.
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