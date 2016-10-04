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4 октября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следственный комитет Башкирии: участковый симулировал собственное избиение// 04.10.2016
Сам мужчина утверждает обратное.
Фото: Youtube.com
Вчера, 3 октября, телеканал РЕН ТВ показал сюжет о том, что участкового одного из отделений полиции Башкирии избили собственные коллеги. Мужчина на видео говорил о том, что его душили.
В Следственном комитете РФ по Башкирии сообщили, что по данному сообщению проведена служебная проверка. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, «так как обстоятельства получения телесных повреждений, на которые ссылается бывший участковый уполномоченный, не подтвердились».
- Установлено, что бывший участковый симулировал собственное избиение, падая на пол перед своими коллегами, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В то же время в отношении этого участкового возбуждено уголовное дело по подозрению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Следствие считает, что в январе и марте 2016 года участковый, находясь в помещении отдела полиции, внес в протоколы об административных правонарушениях заведомо ложные сведения о совершении двумя жителями Благовещенска административного правонарушения в виде появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, которого они фактически не совершали. Оба мужчины были подвергнуты штрафу и обратились в правоохранительные органы. По результатам служебной проверки МВД в июле 2016 года участковый уполномоченный был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.
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