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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Следственный комитет Башкирии: участковый симулировал собственное избиение

Ольга КОРЗИК // 04.10.2016
Сам мужчина утверждает обратное.

Фото: Youtube.com

Вчера, 3 октября, телеканал РЕН ТВ показал сюжет о том, что участкового одного из отделений полиции Башкирии избили собственные коллеги. Мужчина на видео говорил о том, что его душили. 

В Следственном комитете РФ по Башкирии сообщили, что по данному сообщению проведена служебная проверка. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, «так как обстоятельства получения телесных повреждений,  на которые ссылается бывший участковый уполномоченный, не подтвердились».

- Установлено, что бывший участковый симулировал собственное избиение, падая на пол перед своими коллегами,  - сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время в отношении этого участкового возбуждено уголовное дело по подозрению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Следствие считает, что в январе и марте 2016 года участковый, находясь в помещении отдела полиции, внес в протоколы об административных правонарушениях заведомо ложные сведения о совершении двумя жителями  Благовещенска административного правонарушения в виде появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, которого они фактически не совершали. Оба мужчины были подвергнуты штрафу и обратились в правоохранительные органы. По результатам служебной проверки МВД в июле 2016 года участковый уполномоченный был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

 

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