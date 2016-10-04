В Башкирии пожизненно посадили убийцу троих человек

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина был ранее неоднократно судим.

33-летний Зуфар Кульмухаметов приговорен Верховным судом Башкирии к пожизненному лишению свободы. Он виновен в совершении преступлений по статьям «Кража», «Убийство» и «Покушение на уничтожение имущества».

Напомним, в сентябре 2015 года в селе Ибраево Кигинского района Кульмухаметов зарезал ножницами собутыльника, а через некоторое время приятеля и его 58-летнюю мать. После этого он открыл газовые конфорки, чтобы вызвать взрыв и скрылся с места преступления.

– Подсудимый признал вину в совершении преступления. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и покушение на убийство. Верховный суд республики в соответствии с позицией прокурора приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики,