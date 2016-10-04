|
4 октября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пожизненно посадили убийцу троих человек// 04.10.2016
Мужчина был ранее неоднократно судим.
33-летний Зуфар Кульмухаметов приговорен Верховным судом Башкирии к пожизненному лишению свободы. Он виновен в совершении преступлений по статьям «Кража», «Убийство» и «Покушение на уничтожение имущества».
Напомним, в сентябре 2015 года в селе Ибраево Кигинского района Кульмухаметов зарезал ножницами собутыльника, а через некоторое время приятеля и его 58-летнюю мать. После этого он открыл газовые конфорки, чтобы вызвать взрыв и скрылся с места преступления.
– Подсудимый признал вину в совершении преступления. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и покушение на убийство. Верховный суд республики в соответствии с позицией прокурора приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики,
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
01.07.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии убийца трех человек предстанет перед судом
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следственный комитет Башкирии: участковый симулировал собственное избиение
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Константин Толкачев: В обсуждении бюджета смогут принять участие жители
04.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе объявили в розыск председателя ЖСК «Дуслык-Строй»
04.10.2016 // ПУЛЬС
В Уфе может быть приостановлено движение электротранспорта
04.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Затонский мост откроют в Уфе 7 октября
04.10.2016 // ПУЛЬС
В бюджете Башкирии на 3 миллиарда рублей снизится объем дорожного фонда
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте