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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе объявили в розыск председателя ЖСК «Дуслык-Строй»

Злата ЗУКОВИЧ // 04.10.2016
Мужчина похитил деньги пайщиков и скрылся, заявили в прокуратуре.

64-летний Валерий Денисов подозревается в совершении преступлений по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

По версии следствия, с октября 2009 по февраль 2015 года подозреваемый, будучи председателем ЖСК «Дуслык-строй», реализовывал жилье в строящемся многоквартирном доме на перекрестке улиц Кирова и Пархоменко. По плану, кооператив должен был построить дом и спортивный реабилитационный комплекс для инвалидов по зрению.

На указанные цели Денисов направил 98 из 280 миллионов рублей, которые получил от 99 потерпевших. Оставшуюся сумму он потратил на покупку частного дома на Кипре, выявили в ходе следствия правоохранители.

 – По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время Денисов объявлен в розыск, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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