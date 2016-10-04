В Уфе прокуратура заблокировала 28 сайтов по продаже алкоголя

Злата ЗУКОВИЧ

Доступ к сайтам имели все, включая несовершеннолетних.

Сотрудники прокуратуры Уфы обнаружили 28 интернет-сайтов, на которых размещалось объявление о круглосуточной продаже алкогольных напитков. Порталы работали в свободном режиме, продажа осуществлялась в запрещенные часы, а доступ к сайтам имели все, включая несовершеннолетних.

Поскольку закон запрещает продавать алкоголь через глобальную сеть, прокуратура Уфы обратилась в суд с иском об ограничении доступа к сайтам. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, суд исковое заявление удовлетворил, и сейчас доступ к сайтам заблокирован Роскомнадзором.