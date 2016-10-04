|
4 октября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе прокуратура заблокировала 28 сайтов по продаже алкоголя// 04.10.2016
Доступ к сайтам имели все, включая несовершеннолетних.
Сотрудники прокуратуры Уфы обнаружили 28 интернет-сайтов, на которых размещалось объявление о круглосуточной продаже алкогольных напитков. Порталы работали в свободном режиме, продажа осуществлялась в запрещенные часы, а доступ к сайтам имели все, включая несовершеннолетних.
Поскольку закон запрещает продавать алкоголь через глобальную сеть, прокуратура Уфы обратилась в суд с иском об ограничении доступа к сайтам. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, суд исковое заявление удовлетворил, и сейчас доступ к сайтам заблокирован Роскомнадзором.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Константин Толкачев: В обсуждении бюджета смогут принять участие жители
04.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе объявили в розыск председателя ЖСК «Дуслык-Строй»
04.10.2016 // ПУЛЬС
В Уфе может быть приостановлено движение электротранспорта
04.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Затонский мост откроют в Уфе 7 октября
04.10.2016 // ПУЛЬС
В бюджете Башкирии на 3 миллиарда рублей снизится объем дорожного фонда
04.10.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте