В Башкирии подросток за рулем совершил смертельное ДТП

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В результате аварии погибла 19 – летняя пассажирка одного из автомобилей

Фото: пресс-службы ГИБДД МВД по РБ

Вчера, 2 декабря поздно вечером в Благовещенске столкнулись ВАЗ-2107 и «Лифан». ДТП произошло на пересечении улиц 50-лет Октября и Старикова. По предварительным данным, 14-летний учащийся 8 класса одной из местных школ, управляя ВАЗ седьмой модели, в нарушение требований знака уступить дорогу выехал на перекресток и допустил столкновение с «Лифан» под управлением 26-летнего водителя, - сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

После столкновения автомобиль китайского производства отбросило за тротуар, на дерево. Серьезные травмы при этом получила 19-летняя пассажирка «Лифана», через полтора часа после аварии девушка скончалась в больнице. Сам подросток, а также водитель и пассажир иномарки обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, «семерка» принадлежала приятелю школьника, несовершеннолетнему, находившемуся рядом с ним. Отремонтировав ее в отцовском гараже, они как раз совершали пробную поездку.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 25 получили различные травмы.