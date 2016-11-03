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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии воспитателя детского сада обвиняют в избиении ребёнка лопатой

Константин КЛИМОВ // 03.11.2016
Следком возбудил проверку после того, как в районной больнице у трёхлетнего ребёнка диагностировали перелом подколенника.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, врачи одной из больниц города Учалы обратились в правоохранительные органы после того, как к ним на приём пришли родители трёхлетнего мальчика. Маленькому пациенту был поставлен диагноз перелом подколенника.

Как заявили сами родители, травму ребёнку нанесла одна из воспитателей детского сада, которая ударила ребёнка лопатой. Сейчас следователи проверяют поступившую информацию.

 - Будет назначена медицинская экспертиза, после выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

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