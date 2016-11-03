В Башкирии семье убитого мешком сахара мужчины выплатят миллион

Злата ЗУКОВИЧ

ЧП произошло в апреле 2015 года.

В апреле 2015 года 50-летний грузчик ОАО «Чишминский сахарный завод» перекладывал мешки с сахаром на складе. В этот момент с верхнего штабеля с высоты около четырех метров упал один из мешков. Мужчина, сообщили в прокуратуре республики, получил ушиб шеи и спинного мозга и впал в кому. Через три недели, не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Семья погибшего обратилась в суд за компенсацией. Поскольку одной из причин несчастного случая была неудовлетворительная организация безопасности труда, прокуратура поддержала требования истцов, и Чишминский суд взыскал в их пользу один миллион рублей.