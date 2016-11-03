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3 ноября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии семье убитого мешком сахара мужчины выплатят миллион// 03.11.2016
ЧП произошло в апреле 2015 года.
В апреле 2015 года 50-летний грузчик ОАО «Чишминский сахарный завод» перекладывал мешки с сахаром на складе. В этот момент с верхнего штабеля с высоты около четырех метров упал один из мешков. Мужчина, сообщили в прокуратуре республики, получил ушиб шеи и спинного мозга и впал в кому. Через три недели, не приходя в сознание, он скончался в больнице.
Семья погибшего обратилась в суд за компенсацией. Поскольку одной из причин несчастного случая была неудовлетворительная организация безопасности труда, прокуратура поддержала требования истцов, и Чишминский суд взыскал в их пользу один миллион рублей.
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