3 ноября, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии начальника ЖЭУ накажут за детскую травму

Злата ЗУКОВИЧ // 03.11.2016
Снежная наледь упала на малышку с третьего этажа.

45-летний Роберт Шамсиев, начальник ЖЭУ № 19 ООО «Башжилиндустрия плюс» в Стерлитамаке, обвиняется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»,  сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, в Стерлитамаке 12 марта этого года на шестилетнюю девочку, которая вышла с мамой на улицу, упала снежная наледь с крыши третьего этажа жилого дома №2 на улице Суворова. Девочку госпитализировали с переломами грудных позвонков. Обвиняемый Шамсиев не организовал работу коммунальщиков должным образом, и кровлю многоквартирного жилого дома работники ЖЭУ своевременно не очистили.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

02.11.2016
В Башкирии жизнь человека оценили в миллион рублей
Такую сумму взыскали с виновника ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка.

02.11.2016
В Башкирии Сбербанк оштрафовали на 10 тысяч рублей за «самоуправство»
Со счёта уфимца пропало несколько тысяч рублей, после проверки выяснилось, что деньги снял банк.

02.11.2016
В Башкирии задержали наркодилера из Афганистана
В России он намеревался сбыть сильнодействующие препараты.

02.11.2016
В Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в растрате
Следствие считает, что он с сообщниками похитил более 380 тысяч рублей.

01.11.2016
В Уфе суд взыскал деньги с хозяйки собак, напавших на бабушку
Животные покусали 70-летнюю бабушку.

01.11.2016
23-летний уфимец за ночь сжёг шесть автомобилей
Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя через неделю после преступления.

01.11.2016
В Башкирии Mitsubishi ASX лоб в лоб столкнулся с фурой
Авария произошла на трассе Уфа-Самара в условиях сильного снегопада.

01.11.2016
В Уфе задержали сына госинспектора экотехнадзора при получении взятки
Его отец попросил 200 тысяч рублей за согласование планов развития горных работ.

31.10.2016
В Башкирии наркоман проведет 4,5 года в колонии общего режима
У мужчины изъято 1,2 килограмма наркотиков.

31.10.2016
Уфимского гинеколога осудили за мошенничество и отмывание денег
Врач, гинеколог из Уфы, признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

31.10.2016
Смерть девочки из Башкирии могла транслироваться в интернете
К такому выводу пришли известные экстрасенсы.

29.10.2016
Молодой отец из Тольятти торговал наркотиками в Башкирии
В отношении него возбуждено уголовное дело.

28.10.2016
В Уфе мужчина убил топором двух женщин из-за ста тысяч рублей
49-летний мужчина пришёл в дом к знакомым зная, что недавно они продали комнату.

28.10.2016
На трассе М5 под Уфой «КАМАЗ» и фура буквально раздавили легковушку
Удар был такой силы, что от автомобилей осталась только гора металлолома.

28.10.2016
В сеть попала видеозапись момента ДТП в Уфе с двумя сбитыми девушками
Водитель сбил двух девушек на улице Комсомольской в Уфе.

27.10.2016
Александру Валеткину не удалось избежать пожизненного приговора
Верховный суд России оставил в силе приговор Верховного суда Башкирии.

27.10.2016
В Башкирии фирму оштрафовали на 2,4 миллиона за незаконные раскопки
Она вела добычу песчано-гравийной смеси в Иглинском районе.

27.10.2016
В Башкирии бизнесмен получил 300 тысяч рублей субсидии на вымышленный завод
И три года врал чиновникам об успешной работе этого завода.

5-Я КОЛОНКА

Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"