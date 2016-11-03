В Башкирии начальника ЖЭУ накажут за детскую травму

Злата ЗУКОВИЧ

Снежная наледь упала на малышку с третьего этажа.

45-летний Роберт Шамсиев, начальник ЖЭУ № 19 ООО «Башжилиндустрия плюс» в Стерлитамаке, обвиняется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, в Стерлитамаке 12 марта этого года на шестилетнюю девочку, которая вышла с мамой на улицу, упала снежная наледь с крыши третьего этажа жилого дома №2 на улице Суворова. Девочку госпитализировали с переломами грудных позвонков. Обвиняемый Шамсиев не организовал работу коммунальщиков должным образом, и кровлю многоквартирного жилого дома работники ЖЭУ своевременно не очистили.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.