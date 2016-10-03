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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии в колонию отправится водитель, севший за руль пьяным// 03.10.2016
Ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение.
Фото: pixabay.com
Мировой судья по Аургазинскому району Башкирии приговорил 30-летнего жителя Стерлитамака Павла Латышева к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура республики.
Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УК РФ).
Суд установил, что в марте этого года Латышев был остановлен в селе Толбазы сотрудниками ДПС при управлении автомашиной «ВАЗ-111130» в состоянии опьянения. При этом в марте прошлого года он уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Он также был судим за кражу и разбой.
Подсудимый свою вину в совершении преступления полностью признал.
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