В Башкирии в колонию отправится водитель, севший за руль пьяным

Ольга КОРЗИК

Ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение.

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Мировой судья по Аургазинскому району Башкирии приговорил 30-летнего жителя Стерлитамака Павла Латышева к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура республики.

Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

Суд установил, что в марте этого года Латышев был остановлен в селе Толбазы сотрудниками ДПС при управлении автомашиной «ВАЗ-111130» в состоянии опьянения. При этом в марте прошлого года он уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Он также был судим за кражу и разбой.

Подсудимый свою вину в совершении преступления полностью признал.