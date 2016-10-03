В Уфе объявили в розыск насильника

Злата ЗУКОВИЧ

У него есть татуировка на шее.

На вид молодому человеку, обвиняемому в изнасиловании, 18-20 лет, рост 170-175 сантиметров, сообщается в ориентировке. Телосложение среднее, волосы светлые. Особые приметы: желто-зеленая или желто-синяя татуировка на шее справа в виде скорпиона, осьминога, змеи или паука.

Был одет в черные или темно-синие спортивные штаны, серо-синюю или серо-черную толстовку с капюшоном, светлые кроссовки с синей нашивкой в виде галочки, но не фирмы «Nike».

Всех, кому что-то известно о местонахождении парня, полиция просит сообщить по телефонам: 8-(347)- 242-77-15 или 279-33-02.