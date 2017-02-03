В минземимущества Башкирии изъяли документы, связанные с издательством «Башкортостан»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Об этом сообщил местный "КоммерсантЪ".

Фото: Кристина Дейнеко

Правоохранительные органы Башкирии провели оперативные мероприятия в республиканском министерстве земельных и имущественных отношений, сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на информированных источников.

- В ходе выемок были осмотрены в том числе сейфы руководителей министерства, из которых был изъят ряд документов, в том числе, по данным одного из источников, якобы вексель издательства «Башкортостан», пишет издание.

Однако официального подтверждения этому пока нет.

Ранее издание сообщало о том, что в конце прошлого года планировалась сделка по оплате векселем, обеспеченным имуществом издательства, его долгов перед ВТБ, которые обязалось погасить АО «Региональный фонд» (государственная инвесткомпания, финансирующая приоритетные инвестпроекты).

Также источники Ъ-Уфа рассказали, что оперативные мероприятия прошли в самом издательстве «Башкортостан».