В Башкирии на Почту России возбудили 800 административных дел

Константин КЛИМОВ

Основная причина – нарушение правил доставки судебной корреспонденции.

За 2016 год в Башкирии в отношении Почты России и её сотрудников возбуждено 800 административных дел за нарушение правил доставки судебных писем. По мнению руководства службы судебных приставов, плохая работа почтовых служб стала одной из причин неявки граждан в суды. Из-за этой и других причин в прошлом году приставы принудительно доставили в суд более 17 тысяч человек, ещё 32 тысячи доставили в районные отделения к приставам-исполнителям. По мнению специалистов службы, неявка в суд по повестке - это неуважение к суду, в таких случаях будет применяться принудительный привод.

- В особенности это касается известных личностей, потому что каждый принудительный привод будет предаваться огласке, - сообщили в пресс-службе ведомства.