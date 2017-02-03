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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии на Почту России возбудили 800 административных дел// 03.02.2017
Основная причина – нарушение правил доставки судебной корреспонденции.
За 2016 год в Башкирии в отношении Почты России и её сотрудников возбуждено 800 административных дел за нарушение правил доставки судебных писем. По мнению руководства службы судебных приставов, плохая работа почтовых служб стала одной из причин неявки граждан в суды. Из-за этой и других причин в прошлом году приставы принудительно доставили в суд более 17 тысяч человек, ещё 32 тысячи доставили в районные отделения к приставам-исполнителям. По мнению специалистов службы, неявка в суд по повестке - это неуважение к суду, в таких случаях будет применяться принудительный привод.
- В особенности это касается известных личностей, потому что каждый принудительный привод будет предаваться огласке, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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