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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии мошенник вместо леса продавал воздух - прокуратура

Злата ЗУКОВИЧ // 03.02.2017
Он обманывал клиентов на протяжении двух лет.

Фото: Кристина Дейнеко

51-летний директор ООО «Леспром» Сергей Чуриков обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Организация торговала строительными материалами, реклама ее деятельности была размещена на рекламных баннерах, в интернете и местных газетах Мелеуза.

С 2014 по 2016 год Чуриков заключал договора с клиентами на поставку срубов и стройматериалов и брал предоплату в размере до 450 тысяч рублей, но обязательства не исполнял. Таким образом ему удалось похитить у 32 граждан более 2,4 миллионов рублей. В ходе следствия он частично возместил ущерб, отдав 87 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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