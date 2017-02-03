|
3 февраля, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мошенник вместо леса продавал воздух - прокуратура// 03.02.2017
Он обманывал клиентов на протяжении двух лет.
Фото: Кристина Дейнеко
51-летний директор ООО «Леспром» Сергей Чуриков обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Организация торговала строительными материалами, реклама ее деятельности была размещена на рекламных баннерах, в интернете и местных газетах Мелеуза.
С 2014 по 2016 год Чуриков заключал договора с клиентами на поставку срубов и стройматериалов и брал предоплату в размере до 450 тысяч рублей, но обязательства не исполнял. Таким образом ему удалось похитить у 32 граждан более 2,4 миллионов рублей. В ходе следствия он частично возместил ущерб, отдав 87 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии
03.02.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
03.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин
03.02.2017 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В БашРТС разъяснили необходимость вырубки деревьев в «Кошкином лесу»
03.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе
03.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте