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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин// 03.02.2017
Банда грабила женщин, забирая мобильные телефоны, деньги и украшения.
Фото: пресс-служба МВД
Четверых мужчин задержали по подозрению в двух разбойных нападениях на женщин, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Злоумышленники находили жертв на сайтах знакомств.
28 января около 15:00 четверо приехали в квартиру новой знакомой в уфимском микрорайоне Сипайлово, где во время беседы забрали у хозяйки три мобильных телефона, деньги и украшения, угрожая ножом. Такое же преступление они совершили на следующий день, напав на жительницу Октябрьского района Уфы. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
Нападавшими оказались мужчины в возрасте от 20 до 23 лет, которые проживали в съемной квартире в ожидании заказов на ремонтные работы. При обыске у них нашли 16 мобильных телефонов. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.
Если вы стали жертвой этих людей, свяжитесь с полицейскими по номеру (472) 237-19-60 или 02.
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