В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин

Злата ЗУКОВИЧ

Банда грабила женщин, забирая мобильные телефоны, деньги и украшения.

Фото: пресс-служба МВД

Четверых мужчин задержали по подозрению в двух разбойных нападениях на женщин, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Злоумышленники находили жертв на сайтах знакомств.

28 января около 15:00 четверо приехали в квартиру новой знакомой в уфимском микрорайоне Сипайлово, где во время беседы забрали у хозяйки три мобильных телефона, деньги и украшения, угрожая ножом. Такое же преступление они совершили на следующий день, напав на жительницу Октябрьского района Уфы. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Нападавшими оказались мужчины в возрасте от 20 до 23 лет, которые проживали в съемной квартире в ожидании заказов на ремонтные работы. При обыске у них нашли 16 мобильных телефонов. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Если вы стали жертвой этих людей, свяжитесь с полицейскими по номеру (472) 237-19-60 или 02.