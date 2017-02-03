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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии глава сельсовета пойдёт под суд за подделку документов// 03.02.2017
Женщина за взятку помогла своему знакомому обмануть приставов.
53-летняя глава одного из сельсоветов Архангельского района Башкирии пойдёт под суд за служебный подлог и превышение полномочий.
По данным прокуратуры региона, год назад местный житель был приговорён к обязательным работам по благоустройству территории за неуплату штрафов ГИБДД. Однако подметать улицы и ухаживать за газонами мужчина не захотел, вместо этого он обратился к главе сельсовета с просьбой подготовить документы о якобы отбытом наказании. Женщина, которой за «услуги» был обещан цифровой фотоаппарат, изготовила и передала судебным приставам необходимые документы.
Однако позже махинации всплыли, помог доказать вину протокол об очередном нарушении скоростного режима, выписанный отделением ГИБДД по городу Октябрьский. Оказалось, что все время, когда он якобы благоустраивал территорию сельсовета, мужчина провёл в городе.
Женщина полностью признала свою вину.
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