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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Уфимцы за полгода переплатили 450 тысяч рублей за отопление

Злата ЗУКОВИЧ // 03.02.2017
Прокуратура добилась перерасчета.

Фото: Кристина Дейнеко

Сотрудника ОАО «УЖХ Советского района Уфы» привлекли к административной ответственности, как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Управляющая организация на 12 процентов завышала тарифы при начислении платы за отопление жителям дома на улице Цюрупы. В результате в течение полугода жители получали завышенные счета за коммуналку.

Прокуратура Советского района Уфы возбудила административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования» на начальника отдела инженерного обеспечения организации и оштрафовала его на 25 тысяч рублей.

 - По предписанию Государственного комитета по жилищному и строительному надзору республики управляющая компания выполнила перерасчет на сумму около 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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