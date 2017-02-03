Пьяный житель Башкирии едва не зарубил топором двухлетнюю дочь

Константин КЛИМОВ

Удар пришёлся в лицо девочке.

В следственном комитете Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины из Хайбуллинского района республики.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ссорился с женой, в качестве основного аргумента он использовал топор. В разгар ссоры он попытался ударить супругу топором, но попал в лицо двухлетней девочке, которая в этот момент была на руках у женщины. В результате ребенку причинён тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по статье 111 уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней с применением предметов, используемых в качестве оружия).