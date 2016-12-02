Мужчина убил престарелых подруг из-за 100 тысяч рублей

Кристина ДЕЙНЕКО

Средства он потратил на собственные нужды и долг.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимца отправили на 19 лет в исправительную колонию строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Следствие установило, что 49 летний мужчина в феврале этого года убил двух своих знакомых пенсионерок 65 и 85 лет. Оказалось, что он приехал в гости к хозяке дома, узнав, что та со своей тетей продали квартиру. Компания выпила и осужденный решил забрать вырученные женщинами деньги.

Он взял топор и нанес пенсионеркам несколько ударов. Те от полученных травм скончались на месте. Мужчина забрал 100 тысяч рублей, часть средств он потратил на свои личные нужды и отдал долг в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета Башкирии.

Оказалось, что ранее уфимец уже был судим за хищение.