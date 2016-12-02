2 декабря, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе нетрезвый мужчина спрыгнул с моста и выжил

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.12.2016
Сообщение о ЧП поступило в полицию утром 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, в 9.40 неизвестный мужчина совершил прыжок с моста, сообщает  пресс-служба МВД по РБ. 48-летний мужчина спрыгнул с  моста в реку Белая  и остался жив. Очевидцем этого происшествия оказался рыбак, который оказал ему первую помощь. По словам свидетелей происшествия  прыгуну повезло, так как он попал в полынью и не задел кромку льда. На место ЧП прибыли полицейские, уфимские спасатели и медики скорой помощи. По предварительным данным, гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил множественные гематомы и был госпитализирован.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

02.12.2016
Сотрудник МВД Башкирии получил 4 миллиона за ложные документы
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

02.12.2016
В Башкирии рабочий отрубил голову своему коллеге
На мужчину упал металлический лист

01.12.2016
Житель Башкирии задержан при попытке вывезти из страны крупную сумму денег
Ему грозит штраф в двукратном размере от суммы вывозимых денег

01.12.2016
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
В Башкирии погиб 16-летний школьник из Таиланда

01.12.2016
В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве
Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после совершения фиктивной сделки.

01.12.2016
В Башкирии на встречке столкнулись УАЗ и KIA, есть погибшие
Авария произошла по вине водителя иномарки

01.12.2016
Видео: В Уфе лихач на скорости врезался в отбойник
Гололёд и снежная колея стали причиной аварии в Уфе

01.12.2016
В Татарии уволят директора дома культуры обидевшего башкирского певца
Прокуратура начала проверку в отношении директора ДК после концерта певца из Башкирии

01.12.2016
В Башкирии мать кормила жвачкой пятилетнего сына
Мальчик заболел анемией и педикулёзом

30.11.2016
В Уфе водитель маршрутки скончался во время движения
Трагический случай произошёл сегодня в районе остановки «Фирма Мир».

30.11.2016
В Башкирии дочь убила мать ножом за подзатыльник
Молодая женщина "подобрала код" и была пьяна в момент нападения на маму.

30.11.2016
В Башкирии осуждён экс-глава регионального управления МЧС
Валерий Хисамутдинов признан виновным в превышении полномочий

30.11.2016
В Башкирии папа до смерти избил маму троих детей

На кухонного боксера заведено уголовное дело.

29.11.2016
В Уфе полицейские задержали «элитного» преступника
Представитель элиты преступного мира украл телефон из сумки девушки

29.11.2016
В Башкирии мужчина сел на два года за сбыт «рисованных» купюр
Преступника задержали с поличным.

29.11.2016
В Башкирии директор школы пойдёт под суд за мошенничество в крупном размере
Директриса два года платила зарплату своей дочери

28.11.2016
В Башкирии арестованы обвиняемые в создании финансовой пирамиды
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

28.11.2016
В Башкирии 81-летнюю бабушку убили из-за любви к кошкам
В Стерлитамаке мужчина забил свою бабулю табуретом.

28.11.2016
В Башкирии двое мужчин изнасиловали, а затем убили свою знакомую
В Сибайском районе Башкирии двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"